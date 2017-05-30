Путин рассказал, как Россия и Саудовская Аравия стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке
Москва, 30 мая. Согласование действий России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере позволяет стабилизировать ситуацию на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Президент России поблагодарил Саудовскую Аравию за совместные действия по стабилизации нефтяного рынка. Он добавил, что договоренности государств в области энергетики имеют большое значение.
«Мы благодарны вам за идеи и совместную работу по совместным действиям между странами ОПЕК и странами, которые не входят в ОПЕК», — отметил Путин.
По словам российского лидера, согласованные действия России и Саудовской Аравии позволяют стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов.
Ранее Путин пригласил короля Саудовской Аравии в Россию.