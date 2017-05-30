Ученые назвали кофе эликсиром для печени

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Лондон, 30 марта. Регулярное употребление кофе помогает снизить вероятность рака печени, заявили специалисты Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета.

Ученые советуют выпивать одну чашку кофе в день. По их данным, это позволит снизить риск гепатоцеллюлярного рака (HCC) на целых 20%. При этом специалисты отмечают, что вторая чашка кофе в день снизит уровень риска на 35%. Любопытно, что правило распространяется даже на кофе без кофеина. Однако ученые заметили, что эффект будет несколько слабже, передает «Ридус».

«Кофе, вопреки широко распространенному мнению, имеет ряд преимуществ для здоровья, и эти последние данные свидетельствуют о том, что кофе может оказать существенное влияние на риск развития рака печени», — сделал вывод доктор Оливер Кеннеди, представляющий Университет Саутгемптона.

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