Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга оставили в СИЗО до сентября

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Москва, 30 мая. Пятеро фигурантов дела о теракте в метро Петербурга еще на три месяца останутся под арестом. Срок содержания их под стражей по ходатайству следствия сегодня продлил Басманный суд Москвы.

Под стражей на три месяца останутся С.В. Хакимов, С.З. Ортиков, А.А. Азимов, И.Б. Эрматов, Д.Ф. Муидинов, заявил судья Артур Карпов. Арест предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова продлён до 17 сентября, остальным фигурантам — до 6 сентября.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания к материалам дела приобщили материалы допрос Ибрагимжона Эрматова, сообщившего, что обнаруженное у него дома взрывное устройство ему передал на хранение исполнитель теракта Акбаржон Джалилов.

