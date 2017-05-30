Синоптики рассказали, какую погоду подарит Москве начало лета

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Москва, 30 марта. В начале июня жителям Москвы и Подмосковья не стоит ждать тепла, заявил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что июнь в этом году не порадует москвичей теплой погодой.

«И в последний день уходящей календарной весны, и в первые три-четыре дня лета погода будет на три-четыре градуса ниже нормы», — цитирует эксперта «Подмосковье 360».

Кроме того, в Москве ожидаются кратковременные дожди. В среду и четверг возможны грозы.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС РФ ликвидировали основные последствия урагана в Московском регионе. Разгул стихии накануне, 29 мая, привел к человеческим жертвам и значительным разрушениям.