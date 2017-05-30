Создатели вируса-вымогателя WannaCry выдавали себя за русских хакеров

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Москва, 30 мая. Создатели вируса Wannacry, вымогавшего деньги у пользователей под угрозой удаления файлов, маскировались под русских хакеров. Об этом сообщили в компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений.

Эксперты рассказали, что северокорейские хакеры Lazarus добавили строки и символы с написанными латиницей русскими словами в один из модулей для пересылки сетевого трафика, чтобы отвести от себя подозрения.

«Использованные слова являются нехарактерными для носителя русского языка, а в случае с командой «poluchit» значение слова противоречит самому действию», – сообщили в Group-IB.

Ущерб, нанесенный вирусом WannaCry в 150 странах мира, был оценен в 1 млрд долларов. Ранее эксперты заявляли, что вирус мог быть запущен хакерами из Южного Китая, Гонконга, Сингапура или Тайваня, сообщает Ura.ru. Однако в Group-IB считают, что к деятельности хакерской группировки Lazarus причастна КНДР.