Убийцу петербургского журналиста Циликина посадили на 8,5 лет

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Санкт-Петербург, 30 мая. Убийцу петербургского журналиста Дмитрия Циликина Калининский районный суд Петербурга приговорил к восьми с половиной годам колонии строго режима.

Суд признал Сергея Косырева виновным в том, что весной прошлого года он пришел в гости к Циликину и на почве неприязненных отношений сначала убил хозяина квартиры, затем похитил у него ноутбук и смартфон. На суде 21-летний молодой человек признался в совершении убийства, а факт кражи личных вещей отрицал.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме, так как афишировались факты из личной жизни Дмитрия Циликина. Прессу пустили лишь на оглашение приговора. Судья посчитала факты преступления доказанными и назначила наказание в виде 8 с половиной лет лишения свободы. В беседе с корреспондентом ФАН адвокат Сергея Косырева заявил, что обязательно будет обжаловать приговор.