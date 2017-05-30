Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 30 мая. Парламент Нидерландов последним из стран Евросоюза ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и ЕС, сообщил представитель верхней палаты парламента страны.

Как стало известно, число выступающих «за» соглашение вдвое превысило число выступающих «против». На заседании присутствовали голландский премьер Марк Рютте, глава МИД страны Берт Кундерс. Оба политика поддерживают ассоциацию Украина-Евросоюз.

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Его ратифицировали все страны-участницы ЕС, кроме Нидерландов.