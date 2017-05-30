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Украина
Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС

Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС

15:32  30 Мая 2017
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Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС

Брюссель, 30 мая. Парламент Нидерландов последним из стран Евросоюза ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и ЕС, сообщил представитель верхней палаты парламента страны.

Как стало известно, число выступающих «за» соглашение вдвое превысило число выступающих «против». На заседании присутствовали голландский премьер Марк Рютте, глава МИД страны Берт Кундерс. Оба политика поддерживают ассоциацию Украина-Евросоюз.

Нидерланды ратифицировали соглашение о свободной торговле Украины и ЕС

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Его ратифицировали все страны-участницы ЕС, кроме Нидерландов.

#украина #ес
Алексей Громов
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