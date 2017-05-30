Донецк отреагировал на намерение Киева заблокировать сайты ДНР и ЛНР

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Донецк, 30 мая. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал «безумным шагом» планы Киева по ограничению доступа к сайтам ДНР и ЛНР.

Он пояснил, что подобными инициативами Украина все больше приближается к тоталитарному государству.

«Попытка полностью держать под контролем информационное поле заставляет Украину идти на новые безумные шаги. Мы знаем, каким образом проходят прямые линии главы ДНР, сколько обращений идет со стороны Украины. Естественно, режим Порошенко считает это опасным для себя», — заявил Пушилин в комментарии RT.

Он также добавил, что попытки Киева ограничить доступ к сайтам ДНР и ЛНР не дадут результатов, так как многие пользователи уже знают способы обхода блокировки.

Ранее первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Киев будет блокировать доступ к сайтам Донецкой и Луганской народных республик на территории Украины.