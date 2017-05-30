Бить ИГИЛ до последнего бандита: герои-спецназовцы, награжденные Путиным, вернутся в Сирию

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Бойцы российского спецназа, награжденные президентом РФ Владимиром Путиным, продолжат бороться с террористической группировкой ИГИЛ** (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Речь идет о 16 офицерах из Сил специальных операций, которые несколько суток сдерживали натиск террористов в сирийской провинции Алеппо. О том, что награжденные за героизм в Сирии российские спецназовцы вернутся в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает НТВ.

Напомним, награждённые за героизм спецназовцы более двух суток сдерживали атаки порядка 300 вооруженных террористов. Российские бойцы нанесли серьезный урон боевикам: уничтожили танк, две БМП, а также автомобиль со смертником.

О значении и роли российского спецназа в Сирии в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Как отмечает эксперт, в первую очередь, речь идет об участии в так называемых специальных или разведывательных операциях. Необходимость нахождения в плотном соприкосновении с врагом или на территории, контролируемой самим врагом — это постоянный риск для жизни, здоровья, риск попасть в плен, подчеркивает военный политолог. По словам Перенджиева, пощады от террористов, если спецназовцы попадут в плен, не будет, при этом наши бойцы вынуждены вступать и в бой с террористами.

«Часто бывает, что это бой с превосходящими силами противника, тем не менее, они выходят с честью из этого боя, то есть не только дают достойный отпор, но и наносят серьезный урон врагу, показывают действительно мастерство российских военных, в данном случае, российских спецназовцев», — сообщил эксперт.

Как отмечает Александр Перенджиев, российские спецназовцы и рассматриваются как ударная сила в борьбе с боевиками. По его словам, когда будут раздроблены крупные банды террористов в Сирии, роль спецназовцев еще больше усилится в том плане, что надо будет проводить точечные контртеррористические операции как раз в деле ведения разведки, мониторинга и дальнейшего уничтожения отдельных мелких групп боевиков.

«Непосредственное участие российских спецназовцев в антитеррористической операции — это долговременная задача. В настоящее время спецназ РФ оказывает очень серьезную помощь Сирии. Эффективность действий самих спецназовцев и та информация, которую они добывают, во многом и определяют успех правительственных сил Сирии и, конечно, действий Воздушно-космических сил Российской Федерации».

* Организация запрещена на территории РФ.