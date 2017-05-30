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Весь мир
Додон призвал власти РФ не поддаваться на провокации в связи с высылкой дипломатов

Додон призвал власти РФ не поддаваться на провокации в связи с высылкой дипломатов

15:52  30 Мая 2017
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Додон призвал власти РФ не поддаваться на провокации в связи с высылкой дипломатов

Кишинев, 30 мая. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к руководству России с призывом не предпринимать поспешных решений в ответ на «провокацию» правительства и правящей проевропейской коалиции с высылкой пятерых российских дипломатов.

«Я расцениваю действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между нашими странами», — заявил он на брифинге во вторник.

Дондон также сообщил, что созовет совет безопасности и потребует отчета от МИД и служб информации и безопасности, которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип сообщил, пятеро дипломатов РФ были объявлены персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.

#додон #молдавия
Тимур Румянцев
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