Додон призвал власти РФ не поддаваться на провокации в связи с высылкой дипломатов

В Избранное

Скопировать

Кишинев, 30 мая. Президент Молдавии Игорь Додон обратился к руководству России с призывом не предпринимать поспешных решений в ответ на «провокацию» правительства и правящей проевропейской коалиции с высылкой пятерых российских дипломатов.

«Я расцениваю действия правящей проевропейской коалиции и правительства в отношении российских дипломатов как провокацию с целью сорвать восстановление стратегического партнерства между нашими странами», — заявил он на брифинге во вторник.

Дондон также сообщил, что созовет совет безопасности и потребует отчета от МИД и служб информации и безопасности, которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип сообщил, пятеро дипломатов РФ были объявлены персонами нон грата на основе информации, полученной от спецслужб.