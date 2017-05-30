Глава Минобороны Саудовской Аравии оценил состояние отношений с Россией

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Москва, 30 мая. Глава министерства обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд и Москва не имеют противоречий в своей политике.

Так, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Аль Сауд выразил уверенность, сейчас отношения между Саудовской Аравией и Россией переживают один из наилучших этапов, между государствами существует много точек взаимопонимания. Говоря о разногласиях, глава Минобороны отметил, что имеется четкий механизм их преодоления.

«Есть много программ экономического сотрудничества между РФ и Саудовской Аравией и это поможет нарастить темп совместной работы», — заключил Аль Сауд.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что согласование действий России и Саудовской Аравии в нефтяной сфере позволит стабилизировать ситуацию на мировом ранке