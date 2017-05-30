Песков прокомментировал сообщения о закупке российских самолетов для госкомпаний

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос касательно возможного поручения премьер-министра Дмитрия Медведева заставить государственные компании приобретать или арендовать для топ-менеджеров государственных компаний российскую авиационную технику.

По словам Пескова, с этим вопросом необходимо обратиться к правительству, а не в Кремль.

Напомним, ранее издание «Коммерсантъ» написало о том, что российское правительство якобы предприняло попытку обязать госкомпании закупать или брать в аренду для топ-менеджеров российскую авиатехнику в VIP-комплектации.