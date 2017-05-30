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Стало известно, когда в Белоруссии введут биометрические паспорта

Стало известно, когда в Белоруссии введут биометрические паспорта

15:11  30 Мая 2017
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Стало известно, когда в Белоруссии введут биометрические паспорта

Минск, 30 мая. К началу 2019 года в Белоруссии будут введены биометрические паспорта и национальные ID-карты. Об этом рассказал глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

Паспорт, куда вживят чип со всей персональной информацией на гражданина, включая его отпечатки пальцев, понадобится при путешествиях за границу, он существенно облегчит пересечение границы и упростит процесс получения виз, подчеркнул Бегун.

Во всех остальных случаях паспорт не потребуется. Его на территории Белоруссии полностью заменит карта, она станет основным документом, удостоверяющим личность.

#бегун
Алексей Громов
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