Стало известно, когда в Белоруссии введут биометрические паспорта

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Минск, 30 мая. К началу 2019 года в Белоруссии будут введены биометрические паспорта и национальные ID-карты. Об этом рассказал глава департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

Паспорт, куда вживят чип со всей персональной информацией на гражданина, включая его отпечатки пальцев, понадобится при путешествиях за границу, он существенно облегчит пересечение границы и упростит процесс получения виз, подчеркнул Бегун.

Во всех остальных случаях паспорт не потребуется. Его на территории Белоруссии полностью заменит карта, она станет основным документом, удостоверяющим личность.