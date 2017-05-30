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Первые шпионские фото салона Audi Q8 слили в Сеть

Первые шпионские фото салона Audi Q8 слили в Сеть

15:04  30 Мая 2017
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Первые шпионские фото салона Audi Q8 слили в Сеть

Берлин, 30 мая. Немецкая компания Audi готовит к выпуску новый купеобразный кроссовер Q8. Машина уже проходит испытания на треке в Нюрбургринге. Фотошпионам удалось сфотографировать новинку. Снимки уже распространили в Сети.

На фото, опубликованных на портале motor1.com, можно видеть, что внешне купеобразный кроссовер Q8 мало отличается от своего предшественника Audi SQ7, чего нельзя сказать о салоне.

 

Внутри новинку оснастили сразу тремя сенсорными дисплеями, один из них выступает в качестве приборной панели, другой является дисплеем новой мультимедийной системы, а на третий выводится текущая информация о работе систем.

Открыть серийное производство Q8 планируются в 2018 году.

 

 

Ярослава Замысловатова
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