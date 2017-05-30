Первые шпионские фото салона Audi Q8 слили в Сеть
Берлин, 30 мая. Немецкая компания Audi готовит к выпуску новый купеобразный кроссовер Q8. Машина уже проходит испытания на треке в Нюрбургринге. Фотошпионам удалось сфотографировать новинку. Снимки уже распространили в Сети.
На фото, опубликованных на портале motor1.com, можно видеть, что внешне купеобразный кроссовер Q8 мало отличается от своего предшественника Audi SQ7, чего нельзя сказать о салоне.
Внутри новинку оснастили сразу тремя сенсорными дисплеями, один из них выступает в качестве приборной панели, другой является дисплеем новой мультимедийной системы, а на третий выводится текущая информация о работе систем.
Открыть серийное производство Q8 планируются в 2018 году.