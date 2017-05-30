Дамаск: сирийские военные ведут бои с террористами у города Хауш Аль-Давахира

В Избранное

Скопировать

Хауш Аль-Давахира, 30 мая. Правительственные войска перешли в наступление на позиции группировки «Армия Ислама».

Окончательная ликвидация анклавов боевиков в районах Аль-Кабун и Барзех позволила командованию Сирийской арабской армии обратить внимание на оплот террористов в городе Хауш Аль-Давахира. Населенный пункт удерживают боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация считается террористической в ряде стран).

Военный источник сообщил, что войска уже зачистили сельскохозяйственные угодья в южном направлении от города. Во время столкновений уничтожено 4 снайпера террористов, а также около 10 боевиков.