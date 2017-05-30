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Новости Сирии
Дамаск: сирийские военные ведут бои с террористами у города Хауш Аль-Давахира

Дамаск: сирийские военные ведут бои с террористами у города Хауш Аль-Давахира

15:26  30 Мая 2017
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Дамаск: сирийские военные ведут бои с террористами у города Хауш Аль-Давахира

Хауш Аль-Давахира, 30 мая. Правительственные войска перешли в наступление на позиции группировки «Армия Ислама».

Окончательная ликвидация анклавов боевиков в районах Аль-Кабун и Барзех позволила командованию Сирийской арабской армии обратить внимание на оплот террористов в городе Хауш Аль-Давахира. Населенный пункт удерживают боевики группировки «Джейш аль-Ислам» (организация считается террористической в ряде стран).

Дамаск: сирийские военные ведут бои с террористами у города Хауш Аль-Давахира

Военный источник сообщил, что войска уже зачистили сельскохозяйственные угодья в южном направлении от города. Во время столкновений уничтожено 4 снайпера террористов, а также около 10 боевиков.

Алексей Громов
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