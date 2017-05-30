Трамп видит в Германии соперника — депутат Бундестага
В Избранное
Берлин, 30 мая. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в
В этом Опперманна убедил один из твитов Трампа. По словам немецкого политика, твит Трампа явственно показал, что тот рассматривает Германию как политического оппонента, сообщает Reuters.
Очевидно, речь идет о недавнем твите Трампа, в котором тот говорит об огромном дефиците от торговли с Германией, а также о том, что та недоплачивает в бюджет НАТО.
«Очень плохо для США. Но это изменится», — отметил Трамп.
Комментарии