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Политика
Трамп видит в Германии соперника — депутат Бундестага

Трамп видит в Германии соперника — депутат Бундестага

15:15  30 Мая 2017
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Трамп видит в Германии соперника — депутат Бундестага

Берлин, 30 мая. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Томас Опперманн увидел признаки того, что президент США Дональд Трамп считает Германию политическим оппонентом. 

В этом Опперманна убедил один из твитов Трампа. По словам немецкого политика, твит Трампа явственно показал, что тот рассматривает Германию как политического оппонента, сообщает Reuters. 

Очевидно, речь идет о недавнем твите Трампа, в котором тот говорит об огромном дефиците от торговли с Германией, а также о том, что та недоплачивает в бюджет НАТО.

«Очень плохо для США. Но это изменится», — отметил Трамп. 

 

#сша #трамп #германия #опперманн
Алексей Громов
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