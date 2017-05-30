Сирия сегодня: ИГИЛ лютует, Дамаск фиксирует нарушение, Лавров обеспокоен

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Сирия, 30 мая. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) перехватили гуманитарную помощь для жителей Дейр эз-Зора. Сергей Лавров обеспокоен авиаударами международной антитеррористической коалиции по правительственным силам Сирийской Арабской Республики (САР). В провинции Дамаск зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Обострение в Дейр эз-Зоре

По информации сирийских средств массовой информации, террористы «Исламского государства»* подвергли артиллерийскому обстрелу жилые районы осажденного города Дейр эз-Зор. Сообщается, что в результате действий боевиков погибли 14 мирных жителей. Кроме того, террористам удалось захватить партию гуманитарной помощи, которая была предназначена для жителей осажденного города.

Напомним, Дейр эз-Зор находится в окружении боевиков «Исламского государства» уже более трех лет. Боевики, взяв город в кольцо, практически каждый день предпринимают попытки прорыва позиций правительственных сил, в основном состоящих из сил самообороны.

Обеспокоенность Лаврова

Как заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Москва считает очень тревожной ситуацию с ударами западной коалиции по сирийским силам на юге САР. Он отметил, что действия коалиция напрямую затрагивают суверенитет Сирии. Все эти вопросы требуют срочного урегулирования конфликтной ситуации. Именно этим в настоящий момент занимаются российские военные. По словам Лаврова, сейчас идет работа в рамках канала, который был создан ранее для предотвращения инцидентов между российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) и коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты.

Напомним, 20 мирных жителей погибли в САР в районе города Ракка при авиаударе американской коалиции. Об этом ранее сообщили сирийские средства массовой информации, ссылаясь на источник из числа местного населения.

Пентагон в свою очередь заявил, что очень серьезно относится к информации подобного рода.

Ранее эксперт по Ближнему Востоку генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели заявил газете «Известия» о том, что тандем Москвы и Вашингтона обеспечит завершение войны в САР.

Нарушение перемирия

По информации министерства обороны Российской Федерации, военные РФ зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие наблюдатели — шесть. Сообщается, что в целом обстановка в зона деэскалации остается стабильной. Нарушения перемирия были зафиксированы в провинциях Дамаск, Хама, Латакия, Даръа.

Отметим, что в основном случаи нарушения прекращения огня связаны с беспорядочной стрельбой в районах, которые находится под контролем террористических формирований. Речь идет об «Исламском государстве» и «Джебхат ан-Нусре» (запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.