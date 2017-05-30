Сирия сегодня: ИГИЛ лютует, Дамаск фиксирует нарушение, Лавров обеспокоен
Сирия, 30 мая. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) перехватили гуманитарную помощь для жителей Дейр эз-Зора. Сергей Лавров обеспокоен авиаударами международной антитеррористической коалиции по правительственным силам Сирийской Арабской Республики (САР). В провинции Дамаск зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.
Обострение в Дейр эз-Зоре
По информации сирийских средств массовой информации, террористы «Исламского государства»* подвергли артиллерийскому обстрелу жилые районы осажденного города Дейр эз-Зор. Сообщается, что в результате действий боевиков погибли 14 мирных жителей. Кроме того, террористам удалось захватить партию гуманитарной помощи, которая была предназначена для жителей осажденного города.
Напомним, Дейр эз-Зор находится в окружении боевиков «Исламского государства» уже более трех лет. Боевики, взяв город в кольцо, практически каждый день предпринимают попытки прорыва позиций правительственных сил, в основном состоящих из сил самообороны.
Обеспокоенность Лаврова
Как заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Москва считает очень тревожной ситуацию с ударами западной коалиции по сирийским силам на юге САР. Он отметил, что действия коалиция напрямую затрагивают суверенитет Сирии. Все эти вопросы требуют срочного урегулирования конфликтной ситуации. Именно этим в настоящий момент занимаются российские военные. По словам Лаврова, сейчас идет работа в рамках канала, который был создан ранее для предотвращения инцидентов между российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) и коалицией, которую возглавляют Соединенные Штаты.
Напомним, 20 мирных жителей погибли в САР в районе города Ракка при авиаударе американской коалиции. Об этом ранее сообщили сирийские средства массовой информации, ссылаясь на источник из числа местного населения.
Пентагон в свою очередь заявил, что очень серьезно относится к информации подобного рода.
Ранее эксперт по Ближнему Востоку генерал-майор армии США в отставке Пол Валлели заявил газете «Известия» о том, что тандем Москвы и Вашингтона обеспечит завершение войны в САР.
Нарушение перемирия
По информации министерства обороны Российской Федерации, военные РФ зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие наблюдатели — шесть. Сообщается, что в целом обстановка в зона деэскалации остается стабильной. Нарушения перемирия были зафиксированы в провинциях Дамаск, Хама, Латакия, Даръа.
Отметим, что в основном случаи нарушения прекращения огня связаны с беспорядочной стрельбой в районах, которые находится под контролем террористических формирований. Речь идет об «Исламском государстве» и «Джебхат ан-Нусре» (запрещены в России).
* Организация запрещена на территории РФ.