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Россия
Россияне выступили против ограничения работы супермаркетов по выходным

Россияне выступили против ограничения работы супермаркетов по выходным

15:40  30 Мая 2017
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Россияне выступили против ограничения работы супермаркетов по выходным

Москва, 30 мая. Более 80% россиян не поддержали идею ограничения времени работы супермаркетов в выходные и праздничные дни, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Абсолютное большинство жителей страны констатировали, что ограничение работы супермаркетов в выходные и праздничные дни создаст для них массу неудобств. В частности, россияне отметили, что в небольших магазинах отсутствует широкий ассортимент товаров.

«Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 82% россиян выступили против введения ограничений работы супермаркетов по вечерам и в выходные дни, одобрили эту идею 15% респондентов», — заметили социологи.

Россияне выступили против ограничения работы супермаркетов по выходным

В марте в Совфеде РФ обратили внимание, что работа супермаркетов может быть серьезно ужесточена.

Катерина Тимошенская
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