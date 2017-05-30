Россияне выступили против ограничения работы супермаркетов по выходным

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Москва, 30 мая. Более 80% россиян не поддержали идею ограничения времени работы супермаркетов в выходные и праздничные дни, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Абсолютное большинство жителей страны констатировали, что ограничение работы супермаркетов в выходные и праздничные дни создаст для них массу неудобств. В частности, россияне отметили, что в небольших магазинах отсутствует широкий ассортимент товаров.

«Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, 82% россиян выступили против введения ограничений работы супермаркетов по вечерам и в выходные дни, одобрили эту идею 15% респондентов», — заметили социологи.

В марте в Совфеде РФ обратили внимание, что работа супермаркетов может быть серьезно ужесточена.