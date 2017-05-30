Астрономы обнаружили на Луне каменные «дожди»

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Афины, 30 мая. Греческие астрономы обнаружили, что на Луну постоянно обрушиваются «дожди» из обломков астероидов, сообщили в Европейском космическом агентстве.

Ученые из афинского Института астрономии Греции заметили с помощью телескопа Крионери каменный «дождь» на Луне. Устройство позволяет видеть вспышки на поверхности спутника Земли. Астрономы намерены собирать данные о бомбардировании осколками астероидов поверхности Луны в течении следующих 22 месяцев. Эта информация поможет установить число небесных тел диаметром около 10 метров могут угрожать Земле. Отметим, что Европейское космическое агентство усовершенствовало греческий телескоп для реализации проекта по наблюдению за астероидами.