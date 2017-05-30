Казус Макрона: Лавров поставил двойку французскому президенту

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Резкие и бездоказательные слова президента Франции Эммануэля Макрона о ведущих российских СМИ, агентствах RT и Sputnik, — это инерция антироссийской кампании, начатой еще при президенте США Бараке Обаме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Макрон еще не выработал собственного политического почерка и временами просто мечется, проявляя непоследовательность, считает политолог Андрей Кошкин.

Накануне появилась информация, что в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным французский президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос, почему некоторые российские СМИ не получили аккредитацию в его предвыборном штабе, ответил, что агентства RT и Sputnik были наказаны за то, что якобы «распространяли ложную информацию и клевету». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле категорически не согласны с обвинениями в адрес российских СМИ.

Высказался на эту тему и министр иностранных дел Сергей Лавров. «Думаю, в этих оценках отразилась известная инерция антироссийской кампании, которую развязала еще администрация Обамы, и которая захватила ряд стран, в том числе в Европе, — отметил Лавров, отвечая в ходе пресс-конференции на соответствующий вопрос. — И из этой инерции наши западные партнеры пока никак не могут выбраться».

При этом Лавров подчеркнул, что никаких фактов, подтверждающих обвинения Макрона в адрес российских агентств, просто нет.

Ранее на обвинения французского президента резко ответила и в Twitter, и в эфире своего телеканала главный редактор RT Маргарита Симоньян‏. Фактов лжи нет, и не может быть, заявила она о политике российских изданий, скаламбурив также на тему выражения «разрыв шаблона».

«Разрыв Макрона. Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента, — написала Симоньян в Twitter. — Это уже моветон. Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспеченный французский президент перестал врать».

Обвинения президента Франции в отношении российских СМИ и то, как на это отреагировал Сергей Лавров, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин.

«Слова Макрона в данном случае оказались лакмусовой бумажкой, характеризующей нынешнюю международную ситуацию, которая все еще существует, трансформируясь в сторону нормализации отношений с Россией далеко не так динамично, как нам бы хотелось, — отметил Кошкин. — Это своего рода status quo, в котором сегодня оказались Европейский союз, в том числе его ведущие, экономически развитые страны, такие как Франция, а также США. Поэтому Макрон просто продолжает следовать концепции отношений с Россией, которую заложил бывший американский президент Барак Обама. Тут надо отметить, что нынешняя политика Макрона довольно тесно сопрягается с политикой его предшественника — экс-президента Франции Франсуа Олланда, который довольно активно продвигал идеи администрации Обамы и очень усердно содействовал выборной кампании Макрона и всеми силами его поддерживал, даже как-то патерналистски».

По словам эксперта, именно в этом контексте и следует понимать высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Вчерашнее поведение Макрона — это продолжение политики Обамы в Европе, и это явно показывает, что молодой французский президент — пока фигура недостаточно самостоятельная, а процесс передачи власти во Франции еще далеко не завершен», — отметил собеседник ФАН.

По словам Андрея Кошкина, возможно, нынешний президент Франции найдет свой политический стиль, но пока он явно мечется, бросаясь из одной крайности в другую.

«Тут надо понимать, что Эммануэль Макрон пытается позиционировать себя как человека новой формации, который настроен на изменения не только внутри страны, но и в отношениях с другими государствами. И тот подход, который он продемонстрировал, пригласив нашего президента, показал, что он реально настроен на улучшение наших отношений. Об этом говорит и встреча в Версале, а надо понимать, что гостей в Версале не принимали довольно давно, и почести, которые были оказаны российскому президенту. Общение с прессой лидеров двух стран также свидетельствует о новой открытости. Но при этом Макрон еще не совсем выбрал свою позицию, она еще у него только формируется. Думаю, эти его первые удачи и неудачи постепенно трансформируются в более ясный почерк, который будет характеризовать этого политического лидера», — отметил Андрей Кошкин.