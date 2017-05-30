Донбасс, низкие зарплаты и высокая «коммуналка»: украинцы назвали главные проблемы страны

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Киев, 30 мая. 76% опрошенных социологами украинцев полагают, что дела в их стране «идут в неправильном направлении». Противоположного мнения придерживаются только 13%, а каждый десятый затруднился с ответом на этот вопрос.

«Более положительно оценивает ситуацию на Западе страны молодежь», — сообщается на сайте социологической группы «Рейтинг».

Кроме того, 53% респондентов назвали главной проблемой Украины конфликт в Донбассе, 45% — низкие зарплаты и пенсии, а также повышение тарифов на коммунальные услуги. При этом 54% опрошенных признались, что не готовы лично отстаивать свои права с помощью участия в протестных акциях. Готовность выйти на улицы выразили 35% украинцев.