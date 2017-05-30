Медведев разрешил использовать маткапитал для погашения военной ипотеки

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Москва, 30 мая. Российские военнослужащие смогут улучшить свои жилищные условия, приобрести жилье большей площади или погасить ипотеку с помощью материнского капитала. На сайте правительства было опубликовано постановление, согласно которому регулируются вопросы приобретения жилых помещений участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих с использованием средств маткапитала.

Как говорится в пояснительной записке к документу, для военнослужащих начинают действовать особые условия использования маткапитала. В случае, когда жилье куплено в рамках долевого участия в строительстве или по договору купли-продажи, то средства маткапитала могут быть использованы через шесть месяцев после перехода права собственности на имущество покупателю.

Ранее правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ряд мер по завершению строительства объектов группы компаний «СУ-155».