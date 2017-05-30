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Общество
Гроза атакует Москву после смертельного урагана

Гроза атакует Москву после смертельного урагана

14:49  30 Мая 2017
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Гроза атакует Москву после смертельного урагана

Москва, 30 мая. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье 31 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности также объявили в Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Брянской областях. «Желтый» уровень опасности является третьим из пяти уровней опасности. Такая погода может потенциально угрожать жизни человека.

Гроза атакует Москву после смертельного урагана

В понедельник на Москву и Московскую область обрушился ураган. Шквалистый ветер обрушил сотни деревьев. В результате непогоды в московском регионе погибли 16 человек. По последним данным, пострадали более 160 жителей столицы, сообщает РИАМО.

#москва #непогода
Алексей Громов
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