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ДНР: в центре Горловки прогремел мощный взрыв

ДНР: в центре Горловки прогремел мощный взрыв

14:50  30 Мая 2017
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ДНР: в центре Горловки прогремел мощный взрыв

Горловка, 30 мая. Сотрудники МВД ДНР устанавливают обстоятельства взрыва в центре Горловки.

По данным правоохранителей, 29 мая в Центрально-городском районе Горловки произошел взрыв самодельного устройства. Сотрудники МВД ДНР установили, что самодельное взрывное устройство, начиненное болтами, было заложено у задней стенки металлического киоска на центральном рынке. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, однако осколками был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены поиск и задержание подозреваемых в организации взрыва.

#днр #взрыв #гороловка
Алексей Громов
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