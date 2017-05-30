ДНР: в центре Горловки прогремел мощный взрыв

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Горловка, 30 мая. Сотрудники МВД ДНР устанавливают обстоятельства взрыва в центре Горловки.

По данным правоохранителей, 29 мая в Центрально-городском районе Горловки произошел взрыв самодельного устройства. Сотрудники МВД ДНР установили, что самодельное взрывное устройство, начиненное болтами, было заложено у задней стенки металлического киоска на центральном рынке. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, однако осколками был поврежден автомобиль, припаркованный неподалеку.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, которые направлены поиск и задержание подозреваемых в организации взрыва.