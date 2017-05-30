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Общество
Третья мировая: ВОЗ подсчитала, сколько человек ежегодно умирают от курения

Третья мировая: ВОЗ подсчитала, сколько человек ежегодно умирают от курения

16:15  30 Мая 2017
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Третья мировая: ВОЗ подсчитала, сколько человек ежегодно умирают от курения

Вашингтон, 30 мая. Пагубная привычка каждый год убивает более 7 миллионов человек, а денежные траты на здравоохранение и уменьшение производительности труда обходятся родственникам и правительствам более чем в 1,4 триллиона долларов. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, курение представляет опасность для всех, потому что оно провоцирует бедность, а также снижает экономическую продуктивность, становится причиной небогатого рациона семей. Кроме того, табак загрязняет воздух. 

Третья мировая: ВОЗ подсчитала, сколько человек ежегодно умирают от курения

В организации также отмечают, что табак крайне отрицательно воздействует на окружающую среду, прибрежные зоны и природу, поскольку в окурках содержатся свыше 7 тысяч ядовитых и токсических веществ, в том числе канцерогенов. 

#смерть #курение #привычка
Дана Балан
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