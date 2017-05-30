Более 2000 боевиков ИГ уничтожено за месяц в провинции Алеппо

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Алеппо, 30 мая. Минобороны Сирийской арабской республики подвело итоги операции по освобождению восточной части провинции Алеппо.

По предварительным данным во время операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) было освобождено 23 населенных пункта на востоке провинции Алеппо. В ходе боестолкновений в минувшем месяце было уничтожено и ранено более двух тысяч террористов.

Военное ведомство САР сообщает о ликвидации 115 единиц техники, включая 7 танков, 6 БМП, 4 САУ, 14 командно-штабных машин, 1 мобильный медпункт и 5 «шахид-мобилей». Военные отмечают, что войскам удалось уничтожить 11 полевых командиров террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.