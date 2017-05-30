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Сирия, 30 мая. САА уничтожила группу из 11 террористов ИГ* в пригороде Дейр эз-Зора. ССА** напала на колонну САА, следовавшую из населенного пункта Хирбат Газала в Даръа. Иорданские пограничники открыли огонь по территории провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла авиаудары по опорным пунктам боевиков на окраинах кварталов Мугур Аль-Мир и Аль-Захр Аль-Асвад на окраине Дамаска; начала разминирование столичного района Барза; провела артобстрел позиций боевиков вблизи деревни Аль-Махмадия в Восточной Гуте Дамаска; уничтожила группу из 11 террористов ИГИЛ* в пригороде Дейр эз-Зора; провела артобстрел опорных пунктов боевиков вблизи деревни Аль-Гария Аль-Гарбия в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): напала на колонну САА, двигавшуюся из населенного пункта Хирбат Газала в Даръа; обстреляла укрепрайоны сирийской армии в районе города Хирбат Газала в провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): обстреливает мирные кварталы Дейр эз-Зора.

Курды: ведут бои с ССА в районе городов Аазаз и Мараназ в северной части провинции Алеппо.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в деревне Аль-Хассо, расположенной к югу от Хасаки.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам боевиков на окраинах кварталов Мугур Аль-Мир и Аль-Захр Аль-Асвад в восточных окрестностях Дамаска. Сведений об итогах боевого вылета пока не поступало.

Правительственные войска начали разминировать территории вдоль шоссе вблизи госпиталя Тишрин в северо-восточном районе Дамаска — Барзе, сообщает источник в соцсети Twitter (BtwlatAljyshAls). Напомним, накануне последняя партия боевиков была эвакуирована из Барзы в провинцию Идлиб.

По данным информационного портала News Yarmouk, сирийская армия провела артобстрел позиций боевиков в районе деревни Аль-Махмадия в Восточной Гуте Дамаска. Никакой информации о потерях боевиков пока не поступало. На территории района действует коалиция «Тахрир Аш-Шам», сформированная вокруг террористической организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, на которую не распространяется режим без огня.

Провинция Алеппо

Разворачиваются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Сирийской демократической армией**** (SDF) на линии соприкосновения сил между городами Аазаз и Мараназ в северной части провинции Алеппо. Об этом сообщает Twitter-канал (syria_scope).На данный момент сведения о потерях сторон не оглашалась.

Боевики ССА действуют при поддержке турецких войск в данном регионе. Турция, несмотря на официальное завершение операции «Щит Евфрата», продолжает атаковать опорные пункты курдов, дабы отодвинуть их от сирийско-турецкой границы.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в соцсети Facebook сообщает о том, что сирийская армия уничтожила группу из 11 террористов ИГИЛ недалеко от газоперерабатывающего завода в пригороде Дейр эз-Зора. Боевики ИГ пытались незаметно проникнуть на подконтрольную САА территорию.

Продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками «Исламского государства»* в столице региона. Согласно данным информационного агентства Al Manar News, террористы вновь открыли огонь по жилым кварталам Дейр эз-Зора. В результате минометных обстрелов радикалов ИГИЛ в районах Аль-Кусур и Аль-Джура погибли три человека и получили ранения еще 52 мирных жителя.

Гражданское население провинции регулярно подвергается обстрелам со стороны террористов ИГ, а также ударам ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки. Снабжение Дейр эз-Зора весьма затруднено, поскольку большинство территорий провинции все еще занимают боевики ИГ. Однако САА регулярно осуществляет доставку провизии и медикаментов на грузовых самолетах.

Провинция Даръа

Боевики атаковали колонну САА. В результате нападения было уничтожено несколько боевых машин пехоты и убито около десятка солдат, направлявшихся из населенного пункта Хирбат Газала в город Даръа, сообщает источник в социальной сети Twitter (abdulkader_bj34), подконтрольный вооруженной оппозиции.

Кроме того, по данным Twitter-канала (muslim2day), радикалы также обстреляли из ракетных установок укрепрайоны сирийской армии в районе города Хирбат Газала. В ходе вооруженной конфронтации было уничтожено несколько исламистов.

Оппозиционный источник в Twitter (SRG_Syria) сообщает о том, что сирийская армия провела ответный артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков вблизи деревни Аль-Гария Аль-Гарбия. Информации о нанесенном радикалам уроне пока не поступало.

Иорданские пограничники открыли огонь в районе населенного пункта Тель Шахаб в южной части провинции, один человек получил ранения, также сгорела часть сельскохозяйственных угодий, передает информационный портал Damascus Now. Напомним, Иордания, как и США, поддерживает оппозиционную «свободную армию».

Провинция Хасака

Местные источники сообщают о гибели восьми и ранении еще нескольких гражданских лиц в результате авиаударов западной коалиции в деревне Аль-Хассо, расположенной к югу от Хасаки недалеко от линии соприкосновения с ИГ.

Напомним, большую часть провинции занимают курдские формирования Сирийской демократической армии (SDF). Территории на юге региона контролируют боевики «Исламского государства». ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки регулярно ведут бомбардировки районов, занятых террористами ИГИЛ, однако в ходе боевых налетов нередко гибнет также большое число мирных жителей.

Ирак

Заняв поселение Умм Аль-Джарис, расположенное вблизи сирийско-иракской границы, подразделения иракской армии и проправительственные шиитские ополчения планируют наступление на город Аль-Каим, крупнейший оплот «Исламского государства» в приграничном районе. Вооруженные силы Ирака в скором времени начнут двигаться на юг от поселка Умм Аль-Джарис в направлении Аль-Каима и затем дальше за его пределы. Если иракская армия возьмет город, силы ИГИЛ будут разделены на два крупных анклава.

Кроме того, представитель иракских ополченческих отрядов Карим Нури предположил, что проправительственные силы Ирака могут затем перейти на территорию Сирии в целях борьбы с террористами ИГИЛ, если правительство САР согласится на это.

Тем временем иракские вооруженные силы специального назначения эвакуировали 380 мирных граждан из Западного Мосула. Среди них были женщины, дети и старики, сообщает военный источник информагентства Iraqi News, добавляя также, что эвакуация прошла после пяти часов непрерывных боевых действий.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)