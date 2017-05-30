Стали известны цены на фургоны Peugeot и Citroen в России

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Москва, 30 мая. В июне на российский рынок выходят фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Цена на них стартует с отметки 1 млн 299 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу PSA Groupe.

В названную сумму обойдутся автомобили в базовой комплектации (1,6-литровый двигатель, 90 лошадиных сил, механическая трансмиссия). Самый скромный «автомат» будет стоить 1 млн 599 тысяч рублей.

Россияне смогут выбрать из трех вариантов длины кузова, высота у всех одинакова. Цена на самую длинную «механическую» версию начинается от 1 млн 529 тысяч 900 рублей, «автомат» — от 1 млн 649 тысяч 900 рублей.