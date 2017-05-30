Алеппо: САА ликвидировала «котел» с боевиками на востоке провинции

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Алеппо, 30 мая. Правительственные войска провели успешную операцию против террористов около поселения Аль-Вадха.

Военные источники сообщают, что террористам пришлось с боем прорываться из осажденного силовиками населенного пункта Аль-Вадха. Большая часть боевиков была ликвидирована, однако небольшой группе исламистов удалось скрыться.

Зачистив котел, сирийские военные полностью устранили малейшую угрозу для стратегически важной авиабазы Джирах, которая сохранялась, пока рядом с аэропортом оставался анклав боевиков. Исламисты бежали из деревень Хан аль-Шаер и Друбия эль-Сагира. В населенных пунктах ведется разминирование силами военных инженеров сирийской армии.