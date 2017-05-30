Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Алеппо: САА ликвидировала «котел» с боевиками на востоке провинции

Алеппо: САА ликвидировала «котел» с боевиками на востоке провинции

14:34  30 Мая 2017
66

Алеппо: САА ликвидировала «котел» с боевиками на востоке провинции

Алеппо, 30 мая. Правительственные войска провели успешную операцию против террористов около поселения Аль-Вадха.

Военные источники сообщают, что террористам пришлось с боем прорываться из осажденного силовиками населенного пункта Аль-Вадха. Большая часть боевиков была ликвидирована, однако небольшой группе исламистов удалось скрыться.

Алеппо: САА ликвидировала «котел» с боевиками на востоке провинции

Зачистив котел, сирийские военные полностью устранили малейшую угрозу для стратегически важной авиабазы Джирах, которая сохранялась, пока рядом с аэропортом оставался анклав боевиков. Исламисты бежали из деревень Хан аль-Шаер и Друбия эль-Сагира. В населенных пунктах ведется разминирование силами военных инженеров сирийской армии.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть