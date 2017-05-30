Фигурант дела о теракте в метро Петербурга рассказал, кто передал ему бомбу

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Москва, 30 мая. Фигурант дела о теракте в подземке Петербурга Ибрагим Эрматов рассказал следствию, что взрывное устройство, обнаруженное в его доме, было передано смертником Акбаржоном Джалиловым.

Сегодня в здании столичного Басманного суда проходит слушание по делу о теракте в петербургском метро. Здесь рассматривается ходатайство о продлении ареста его фигурантам. «Прошу приобщить показания Ибрагима Эрматова, в которых тот сообщил, что взрывное устройство ему на хранение передал Джалилов», — сказал следователь.

Следствие полагает, что Эрматов хранил взрывное устройство подобное тому, что было оставлено террористом-смертником Джалиловым на станции «Площадь Восстания» перед тем как он совершил теракт, пишет РИА Новости. Напомним, что теракт, произошедший 3 апреля, унес жизни 16 человек, в том числе и самого Джалилова.