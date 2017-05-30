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Экономика
Сбербанк планирует сократить 45 тысяч сотрудников

Сбербанк планирует сократить 45 тысяч сотрудников

14:51  30 Мая 2017
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Сбербанк планирует сократить 45 тысяч сотрудников

Москва, 30 мая. Численность сотрудников Сбербанка может сократиться с 325 тысяч до 280 тысяч к 2025 году. Об этом сообщил глава банка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». 

Греф сообщил, что на данный момент численность сотрудников банка по всему миру составляет 325 тысяч человек. В качестве ориентира на 2025 года Греф установил численность штата в 280 тысяч человек. Глава банка отметил, что в этом случае должна быть «принципиально другая структура занятости». 

Греф отметил, что несмотря на масштабные сокращения, банк активно набирает новых сотрудников в сфере IT-технологий в целях развития новых частей бизнеса. 

«Если посмотреть, то за два года на 6,5 тыс. рабочих мест увеличили, это сотрудники, которые сопровождают и разрабатывают нашу систему», — подчеркнул Греф.

Ранее глава банка заявил о недовольстве быстрым снижением инфляции, сообщает URA.Ru.

#сбербанк #греф
Владимир Багров
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