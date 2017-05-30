Трамп: В России наверняка смеются над США
Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что российские чиновники вероятно смеются над США и публикациями СМИ, вызванными «жалкими оправданиями» проигрыша демократов на выборах президента. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter американского лидера.
Отметим, что спецслужбы США многократно обвиняли Россию в попытке повлиять на итоги выборов президента. Официальные лица РФ опровергали данные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». Недавно расследованием связей, которые Трамп якобы имел с Россией, занялся специальный прокурор Роберт Мюллер. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.