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Политика
Трамп: В России наверняка смеются над США

Трамп: В России наверняка смеются над США

15:20  30 Мая 2017
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Трамп: В России наверняка смеются над жалкими оправданиями демократов

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что российские чиновники вероятно смеются над США и публикациями СМИ, вызванными «жалкими оправданиями» проигрыша демократов на выборах президента. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter американского лидера.

Отметим, что спецслужбы США многократно обвиняли Россию в попытке повлиять на итоги выборов президента. Официальные лица РФ опровергали данные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». Недавно расследованием связей, которые Трамп якобы имел с Россией, занялся специальный прокурор Роберт Мюллер. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.

#выборы #россия #трамп
Дима Оленин
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