Трамп: В России наверняка смеются над США

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Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп считает, что российские чиновники вероятно смеются над США и публикациями СМИ, вызванными «жалкими оправданиями» проигрыша демократов на выборах президента. Соответствующее заявление было опубликовано в Twitter американского лидера.

Russian officials must be laughing at the U.S. & how a lame excuse for why the Dems lost the election has taken over the Fake News. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017

Отметим, что спецслужбы США многократно обвиняли Россию в попытке повлиять на итоги выборов президента. Официальные лица РФ опровергали данные обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их «абсолютно голословными». Недавно расследованием связей, которые Трамп якобы имел с Россией, занялся специальный прокурор Роберт Мюллер. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса Соединенных Штатов.