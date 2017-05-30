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Технологии
Российский беспилотник установил мировой рекорд на Эвересте

Российский беспилотник установил мировой рекорд на Эвересте

19:00  30 Мая 2017  /обновлено: 19:01  30 Мая 2017
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Российский беспилотник установил мировой рекорд на Эвересте

Москва, 30 мая. Беспилотник российского производства SKAT 640 4G TERRA установил мировой рекорд высоты во время облета горы Эверест в Гималаях.

SKAT 640 4G TERRA производства российской компании ООО «Системы Скат» добрался до высочайшей точки Эвереста (Джомолунгма), высота которой составляет 8848 метров. Беспилотник успешно облетел гору и вернулся в лагерь.

После этого в Книгу рекордов Гиннесса была подана заявка на регистрацию мирового рекорда: беспилотник поднялся на высоту 9333 метра. Эти данные могут подтвердить государственные органы Непала.

Ранее сообщалось, что до апреля 2018 года Япония планирует потратить 25 миллиардов долларов на развитие беспилотных технологий.

Катерина Тимошенская
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