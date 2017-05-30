Российский беспилотник установил мировой рекорд на Эвересте

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Москва, 30 мая. Беспилотник российского производства SKAT 640 4G TERRA установил мировой рекорд высоты во время облета горы Эверест в Гималаях.

SKAT 640 4G TERRA производства российской компании ООО «Системы Скат» добрался до высочайшей точки Эвереста (Джомолунгма), высота которой составляет 8848 метров. Беспилотник успешно облетел гору и вернулся в лагерь.

После этого в Книгу рекордов Гиннесса была подана заявка на регистрацию мирового рекорда: беспилотник поднялся на высоту 9333 метра. Эти данные могут подтвердить государственные органы Непала.

Ранее сообщалось, что до апреля 2018 года Япония планирует потратить 25 миллиардов долларов на развитие беспилотных технологий.