ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Горловкой и Донецком

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Донецк, 30 мая. Украинские силовики сосредоточили на линии разграничения под Горловкой и Мариуполем крупнокалиберную артиллерию и танки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в районе поселка Светлодарское и села Николаевка в Волновахском районе украинские силовики разместили шесть танков и противотанковую гаубицу МТ-12 «Рапира». Кроме того, в районе поселка Зайцево на окраине Горловки разведка ДНР зафиксировала 20 единиц украинской бронетехники.

Басурин подчеркнул, что данные факты свидетельствуют о подготовке масштабных наступательных действий по всей линии фронта в Донбассе.