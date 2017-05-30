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Новороссия
ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Горловкой и Донецком

ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Горловкой и Донецком

14:27  30 Мая 2017
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ДНР: ВСУ готовят масштабное наступление под Горловкой и Донецком

Донецк, 30 мая. Украинские силовики сосредоточили на линии разграничения под Горловкой и Мариуполем крупнокалиберную артиллерию и танки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в районе поселка Светлодарское и села Николаевка в Волновахском районе украинские силовики разместили шесть танков и противотанковую гаубицу МТ-12 «Рапира». Кроме того, в районе поселка Зайцево на окраине Горловки разведка ДНР зафиксировала 20 единиц украинской бронетехники.

Басурин подчеркнул, что данные факты свидетельствуют о подготовке масштабных наступательных действий по всей линии фронта в Донбассе.

#днр #всу #донбасс #донецк #горловка
Алексей Громов
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