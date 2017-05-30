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Весь мир
Ирак: три человека получили ранения в результате третьего за сутки взрыва в Багдаде

Ирак: три человека получили ранения в результате третьего за сутки взрыва в Багдаде

14:35  30 Мая 2017
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Три человека получили ранения в результате третьего за сутки взрыва в Багдаде

Багдад, 30 мая. Три человека получили ранения в иракской столице в результате взрыва на автомобильной парковке. Об этом во вторник сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, бомба, заложенная на парковке в районе Шатт ат-Таджи на севере Багдада, взорвалась сегодня в полдень. В результате три человека получили ранения.

В настоящее время место происшествия оцеплено, все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Напомним, в минувший понедельник заложенное в авто СВУ сдетонировало возле магазина мороженого в районе Карада. Жертвами взрыва стали 16 человек. Ответственность за теракт взяла экстремистская группировка «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России).

Второй взрыв прогремел сегодня утром в центре Багдада, в результате взрыва заминированной машины погибли не менее 11 человек. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #игил #ирак #багдад
Дана Балан
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