ВСУ объявили призыв офицеров запаса

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Киев, 30 мая. Глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы страны. Об этом заявил сегодня заместитель начальника штаба Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

Информацию об этом, по его словам, он получил буквально «пять минут назад». «Теперь приказ будет отправлен в Минюст. Срок призыва составляет 18 месяцев», — уточнил Артеменко.

В министерстве обороны Украины ранее заявили, что офицеров запаса на военную службу призывают с целью доподготовки и переподготовки по определенным военным специальностям, приобретения ими практического опыта. Все они в обязательном порядке пройдут трехмесячную подготовку в учебных центрах Вооруженных Сил Украины.

В сообщении на сайте оборонного ведомства также сообщается, что офицеры указанной категории не будут привлекаться к силам АТО без их личного согласия и заключения соответствующего контракта.