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Весь мир
Ирак: в Мосуле погиб генерал армии Ирана

Ирак: в Мосуле погиб генерал армии Ирана

14:19  30 Мая 2017
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Ирак: в Мосуле погиб генерал армии Ирана

Мосул, 30 мая. Во время операции по освобождению Мосула от террористов погиб генерал элитного подразделения ВС Ирана.

Командование иранской армии заявило о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Шаабана Насири. В сообщении отмечается, что Насири был одним из самых авторитетных офицеров 10-й бригады КСИР. В Мосуле он сражался против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Ирак: в Мосуле погиб генерал армии Ирана

Погибший офицер имел 38-летний боевой опыт, принимал активное участие в антитеррористических операциях. Данное сообщение является первым упоминанием о гибели иранского офицера во время операции по освобождению Мосула от джихадистов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#шаабаннасири
Алексей Громов
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