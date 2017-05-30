Ирак: в Мосуле погиб генерал армии Ирана

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Мосул, 30 мая. Во время операции по освобождению Мосула от террористов погиб генерал элитного подразделения ВС Ирана.

Командование иранской армии заявило о гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Шаабана Насири. В сообщении отмечается, что Насири был одним из самых авторитетных офицеров 10-й бригады КСИР. В Мосуле он сражался против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Погибший офицер имел 38-летний боевой опыт, принимал активное участие в антитеррористических операциях. Данное сообщение является первым упоминанием о гибели иранского офицера во время операции по освобождению Мосула от джихадистов.

* Организация запрещена на территории РФ.