Трампа возмутили «недостаточные» расходы Германии на НАТО

Вашингтон, 30 мая. Немецкая сторона вкладывает недостаточно средств в развитие Североатлантического альянса (НАТО). Так считает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«У нас огромный торговый дефицит с Германией, плюс она тратит значительно меньше средств на НАТО и военную сферу. Это очень плохо для США. Это изменится», — подчеркнул американский политик.