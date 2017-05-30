Трампа возмутили «недостаточные» расходы Германии на НАТО
Вашингтон, 30 мая. Немецкая сторона вкладывает недостаточно средств в развитие Североатлантического альянса (НАТО). Так считает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
«У нас огромный торговый дефицит с Германией, плюс она тратит значительно меньше средств на НАТО и военную сферу. Это очень плохо для США. Это изменится», — подчеркнул американский политик.
We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2017
Ранее стало известно о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис не знает, почему Российская Федерация считает НАТО угрозой.