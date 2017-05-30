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Политика
Трампа возмутили «недостаточные» расходы Германии на НАТО

Трампа возмутили «недостаточные» расходы Германии на НАТО

14:35  30 Мая 2017
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Трампа возмутили «недостаточные» расходы Германии на НАТО

Вашингтон, 30 мая. Немецкая сторона вкладывает недостаточно средств в развитие Североатлантического альянса (НАТО). Так считает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«У нас огромный торговый дефицит с Германией, плюс она тратит значительно меньше средств на НАТО и военную сферу. Это очень плохо для США. Это изменится», — подчеркнул американский политик.

Ранее стало известно о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис не знает, почему Российская Федерация считает НАТО угрозой.

#трамп #нато #фрг
Алексей Громов
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