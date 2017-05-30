Путин обсудит положение науки в России с членами РАН

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Москва, 30 мая. Во вторник президент Владимир Путин намерен встретиться с членами Российской академии наук. Темой встречи, как заявил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков, станет состояние современной российской науки.

«Сегодня же президент встретится с академиками Российской академии наук. Обсудят положения дел в науке, в целом как развивается и живет Академия», — отметил Песков в ходе брифинга.

Также Путин сегодня проводит встречи с министром обороны Саудовской Аравии принцем Мухаммедом, а после — членами Совбеза РФ.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в минувшем апреле президиум РАН утвердил новое положение о выборах президента Академии наук. Выборы состоятся 26 сентября.