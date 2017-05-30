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Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последствия разрушительного урагана в Москве, заявил, что пока не готов дать оценку работе МЧС по своевременному предупреждению граждан о надвигающейся непогоде. По его словам, прежде нужно получить квалифицированную информацию от специалистов о вероятности таких катаклизмов.

«Не готов ответить на этот вопрос (об оценке работы МЧС). Мы с вами просто не знаем, насколько предсказуемы такие катаклизмы природные, насколько возможно их прогнозировать и так далее и тому подобное», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, сначала необходимо получить квалифицированную информацию от экспертов, занимающихся вопросами климата и гидрометеорологии, прежде чем оценивать деятельность ведомства.

Ранее ряд жителей Москвы пожаловался на отсутствие предупреждений от МЧС о надвигающемся смерче. Напомним, что жертвами разрушительной стихии стали 16 человек.