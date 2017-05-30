Донбасс: разведка ЛНР обнаружила бойцов «Правого сектора» на линии разграничения

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Луганск, 30 мая. Украинские радикалы организации «Правый сектор»* (запрещена на территории России) прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, разведка зафиксировала, что в населенный пункт Счастье прибыло подразделение националистов «Правого сектора» (запрещена в России) в количестве до 70 человек.

Экстремисты начали занимать дома мирных жителей, а также водружать на административных зданиях свою символику и флаги, отметил он.

Помимо этого, в 14-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины прибыли инструкторы Североатлантического альянса для обучения украинских военных.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по городам и селам ЛНР более 190 мин и снарядов. Информация о разрушениях уточняется.

* Организация запрещена на территории РФ.