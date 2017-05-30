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Политика
«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве и сокращает сотрудников

«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве и сокращает сотрудников

17:12  30 Мая 2017
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Руководство «ВКонтакте» приняло решение закрыть офис на Украине

Киев, 30 мая. Киевский офис социальной сети «ВКонтакте» прекратит свое существование, его сотрудники попадут под сокращение. Часть работников коммерческой службы могут быть переведены в Москву.

Такое решение принято в руководстве, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники информации внутри компании. Официальных подтверждений пока нет.

Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предписывающий блокировку российских сайтов. В черный список вписана и компания Mail.Ru, в которую входят «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Руководство «ВКонтакте» приняло решение закрыть офис на Украине

Позже СБУ заявила, что сайты РФ представляют угрозу для жителей страны из-за множества сообществ с антиукраинскими настроениями, а также групп, призывающих к совершению суицида.

#порошенко
Алексей Громов
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