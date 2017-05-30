«ВКонтакте» закрывает офис в Киеве и сокращает сотрудников

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Киев, 30 мая. Киевский офис социальной сети «ВКонтакте» прекратит свое существование, его сотрудники попадут под сокращение. Часть работников коммерческой службы могут быть переведены в Москву.

Такое решение принято в руководстве, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники информации внутри компании. Официальных подтверждений пока нет.

Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, предписывающий блокировку российских сайтов. В черный список вписана и компания Mail.Ru, в которую входят «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Позже СБУ заявила, что сайты РФ представляют угрозу для жителей страны из-за множества сообществ с антиукраинскими настроениями, а также групп, призывающих к совершению суицида.