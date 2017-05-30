Ученые приравняли жирную пищу к наркотикам

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Париж, 30 мая. Жирная пища не только вызывает у человека ожирение, но и воздействует на его головной мозг подобно наркотикам, заявил французский исследователь Гильом Феррейра из университета Бордо.

Как объяснили французские ученые, жирная пища влияет на мозг человека, делая его центр удовольствия более восприимчивым к дофамину. Они сравнили это влияние с воздействием наркотиков.

«Обнаруженный нами феномен особенно опасен для подростков: формирующийся организм в большей степени подвержен негативным изменениям, которые может вызвать жир», — заметил Феррейра.

Ранее ученые назвали любимые музыкальные группы и фильмы алкоголиков и наркоманов.