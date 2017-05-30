Путин и Макрон не обсуждали тему осужденных в России украинцев — Песков

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Москва, 30 мая. Тема осужденных в России украинцев не поднималась во время переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что президенты обсуждали только ситуацию на Украине.

В понедельник в Париже прошла первая встреча президента России Владимира Путина и нового президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Пескова, во время переговоров мировые лидеры коснулись темы урегулирования ситуации на Украине, они также обсудили необходимость интенсифицировать процесс урегулирования и выяснить причины нынешней «пробуксировки» ситуации, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин даст необходимые пояснения по ситуации вокруг осужденных в России граждан Украины, если этот вопрос будет подниматься на встрече президентов РФ и Франции.