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Политика
Путин и Макрон не обсуждали тему осужденных в России украинцев — Песков

Путин и Макрон не обсуждали тему осужденных в России украинцев — Песков

14:08  30 Мая 2017  /обновлено: 14:16  30 Мая 2017
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Путин и Макрон не обсуждали тему осужденных в России украинцев — Песков

Москва, 30 мая.  Тема осужденных в России украинцев не поднималась во время переговоров президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что президенты обсуждали только ситуацию на Украине. 

В понедельник в Париже прошла первая встреча президента России Владимира Путина и нового президента Франции Эммануэля Макрона. 
По словам Пескова, во время переговоров мировые лидеры коснулись темы урегулирования ситуации на Украине, они также обсудили необходимость интенсифицировать процесс урегулирования и выяснить причины нынешней «пробуксировки» ситуации, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. 

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин даст необходимые пояснения по ситуации вокруг осужденных в России граждан Украины, если этот вопрос будет подниматься на встрече президентов РФ и Франции.

#путин #украина #макрон
Алексей Громов
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