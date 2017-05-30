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Общество
Песков оценил работу властей Москвы по ликвидации последствий урагана

Песков оценил работу властей Москвы по ликвидации последствий урагана

14:06  30 Мая 2017  /обновлено: 14:11  30 Мая 2017
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Песков оценил работу властей Москвы по ликвидации последствий урагана

Москва, 30 мая. Власти столицы весьма энергично работают над ликвидацией последствий прошедшего накануне в Москве урагана, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Во время беседы с журналистами Песков высоко оценил действия московских властей по ликвидации последствий стихийного бедствия. 

«Мы все видим, что московские власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий этого урагана», — отметил Песков.

Вместе с тем, он оставил без комментариев работу МЧС, в частности, в плане оперативного информирования населения о надвигающемся урагане. 

Напомним, накануне в Москве прошел разрушительный ураган, жертвами которого стали 16 человек. Более 100 человек пострадали. 

#песков
Владимир Багров
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