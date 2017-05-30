Песков оценил работу властей Москвы по ликвидации последствий урагана

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Власти столицы весьма энергично работают над ликвидацией последствий прошедшего накануне в Москве урагана, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами Песков высоко оценил действия московских властей по ликвидации последствий стихийного бедствия.

«Мы все видим, что московские власти очень энергично предпринимают необходимые действия для ликвидации последствий этого урагана», — отметил Песков.

Вместе с тем, он оставил без комментариев работу МЧС, в частности, в плане оперативного информирования населения о надвигающемся урагане.

Напомним, накануне в Москве прошел разрушительный ураган, жертвами которого стали 16 человек. Более 100 человек пострадали.