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Весь мир
Теракт ИГ в Манчестере: 50 человек остаются в больнице, 17 — в критическом состоянии

Теракт ИГ в Манчестере: 50 человек остаются в больнице, 17 — в критическом состоянии

14:10  30 Мая 2017
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Теракт ИГ в Манчестере: 50 человек остаются в больнице, 17 - в критическом состоянии

Лондон, 30 мая. Пятьдесят пациентов по-прежнему остаются в больнице в связи с травмами, полученными в результате теракта в Манчестере, в том числе 17 человек находятся в критическом состоянии, передает Reuters, ссылаясь на британский Минздрав.

Взрыв на стадионе в Манчестере произошел в ночь на 23 мая после концерта певицы Арианы Гранде. Известно, что в результате теракта погибли 22 человека, и в тот же день после нападения в общей сложности 116 человек были госпитализированы для стационарного лечения. На данный момент 50 пациентов остаются в больнице, из них 17 находятся в критическом состоянии. Напомним, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ)

Теракт ИГ в Манчестере: 50 человек остаются в больнице, 17 - в критическом состоянии

* Организация запрещена на территории РФ.

Ирина Селезнева
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