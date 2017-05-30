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Кабул, 30 мая. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай уверен, что Вашингтон не заинтересован в полной победе над «Исламским государством»*.

В интервью с арабским изданием Хамид Карзай подчеркнул, что присутствие боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Афганистане является итогом усилий США. На территории страны действуют джихадисты, являющиеся уроженцами других государств и Вашингтон оказывает им поддержку.

Главной целью террористов, отметил Карзай, является дестабилизация ситуации в регионе. По мнению экс-президента Афганистана США, Великобритания и ряд западных стран могут иметь связи с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

* Организация запрещена на территории РФ.