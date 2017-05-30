Песков: Кремль соболезнует близким жертв урагана в Москве

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня выразил соболезнования родным и близким жертв разрушительного урагана в Москве.

«Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате этого природного бедствия, природного катаклизма», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от урагана и выразил сочувствие тем, чья собственность была повреждена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более сотни человек находятся в больницах после мощнейшего урагана, обрушившегося в понедельник на столицу и Подмосковье. По последним данным, жертвами стихии стали 16 человек.