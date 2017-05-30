Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Песков: Кремль соболезнует близким жертв урагана в Москве

Песков: Кремль соболезнует близким жертв урагана в Москве

14:02  30 Мая 2017  /обновлено: 14:10  30 Мая 2017
125

Песков: Кремль выражает соболезнования близким жертв урагана в Москве

Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня выразил соболезнования родным и близким жертв разрушительного урагана в Москве.

«Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате этого природного бедствия, природного катаклизма», — сообщил представитель Кремля.

Также Песков пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от урагана и выразил сочувствие тем, чья собственность была повреждена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более сотни человек находятся в больницах после мощнейшего урагана, обрушившегося в понедельник на столицу и Подмосковье. По последним данным, жертвами стихии стали 16 человек.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть