Песков: Кремль соболезнует близким жертв урагана в Москве
Москва, 30 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня выразил соболезнования родным и близким жертв разрушительного урагана в Москве.
«Безусловно, в Кремле соболезнуют родным и близким погибших в результате этого природного бедствия, природного катаклизма», — сообщил представитель Кремля.
Также Песков пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим от урагана и выразил сочувствие тем, чья собственность была повреждена.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более сотни человек находятся в больницах после мощнейшего урагана, обрушившегося в понедельник на столицу и Подмосковье. По последним данным, жертвами стихии стали 16 человек.