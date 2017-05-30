Путин проведет встречу с главой Минобороны Саудовской Аравии — Песков

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Москва, 30 мая. Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня встречу с приехавшим в Москву министром обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

«Президент примет наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана», — рассказал пресс-секретарь президента. Тема встречи названа не была.

После в графике президента Путина — оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

31-летний сын султана Сальмана аль-Дауда возглавляет министерство обороны Саудовской Аравии с января 2015 года. Кроме того, принц Мухаммед является главой королевского суда и членом Совета по экономике и развитию государства.