Диалог не имеет смысла: Абэ призвал к давлению на Северную Корею

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Токио, 30 мая. Премьер Японии Синдзо Абэ считает, что диалог с Пхеньяном о ее ракетно-ядерной программе бессмысленный, поскольку для решения проблемы нужно оказывать давление на КНДР.

Глава японского правительства Синдзо Абэ в телефонном разговоре с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином затронул тему ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. В сообщении японского внешнеполитического ведомства говорится, что «диалог с Северной Кореей ради диалога не имеет смысла и сейчас необходимо оказывать давление на Северную Корею».

Абэ также отметил важность роли КНР в вопросе урегулирования северокорейского кризиса. Напомним, что власти КНДР накануне осуществили очередной ракетный пуск, в связи с чем японский премьер пообещал предпринять конкретные шаги в ответ на провокации Пхеньяна.